Vader van leerling rijdt opzettelijk school binnen tijdens afscheidsmusical

De man die gisteravond met zijn auto een school inreed in Grootebroek, bij Enkhuizen, deed dat opzettelijk. Hij is de vader van een leerling. Het kind was op dat moment niet in het schoolgebouw. Niemand raakte gewond.

Volgens de politie was er sprake van een conflict. Verdere details zijn nog niet bekend. De man wordt nog verhoord.

De auto reed gisteravond rond 21.00 uur door een gang zo'n 20 meter de school in en richtte daar schade aan. Op dat moment waren 25 leerlingen en hun ouders in het gebouw voor de afscheidsmusical van groep 8. "Zij waren in de gymzaal naast de gang en hoorden veel lawaai. De kinderen en ouders zijn daarna via een andere uitgang de school uitgeleid", zegt schoolbestuurder Jan van Berkum. Volgens de politie stonden een paar minuten voor de man de school binnen reed nog veel ouders en kinderen in de gang.

De ouders en kinderen zijn opgevangen in een naastgelegen gebouw en krijgen slachtofferhulp aangeboden. De leerlingen, ouders en docenten die aanwezig waren tijdens het incident komen vandaag samen om te praten over wat er is gebeurd.

Buurtbewoners en de burgemeester van de gemeente Stede Broec reageren geschokt. "Toen ik het hoorde ben ik meteen deze kant op gekomen", zegt burgemeester Wortelboer tegen NH Nieuws. Hij is opgelucht dat er geen gewonden zijn gevallen.