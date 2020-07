Onderzoek: nieuwe spoorlijn Lelystad-Groningen goedkoper en sneller

De aanleg van een nieuwe spoorlijn tussen de stations Lelystad en Groningen is waarschijnlijk goedkoper dan aanpassing van het bestaande spoor via Zwolle. Bovendien wordt de reistijd tussen Amsterdam en Groningen met zo'n nieuwe Lelylijn teruggebracht van ruim twee uur naar een uur en veertig minuten.

Dat blijkt uit een nieuw haalbaarheidsonderzoek naar een snellere verbinding tussen de Randstad en het noorden van Nederland. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de drie noordelijke provincies.

Aanleg van een nieuwe spoorlijn kost 3,2 tot 6,4 miljard euro. Het bestaande spoor tussen Zwolle en Groningen geschikt maken voor snellere treinen kost 3,6 tot 7,1 miljard euro.

De nieuwe Lelylijn is ook van economische betekenis voor de Friese steden Heerenveen en Drachten, blijkt uit het onderzoek. Vooral Drachten kan profiteren: die stad heeft nu geen station.

Woningnood in de Randstad

De onderzoekers verwachten echter niet dat een snellere treinverbinding ook mensen uit Amsterdam, Utrecht of de rest van de Randstad naar het noorden trekt. De Lelylijn is geen directe oplossing voor de woningnood in de Randstad, aldus RTV Noord.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de bouw van 100.000 woningen in het noorden om de woningnood in de Randstad te verlichten, niet realistisch is. Of zoals het in het onderzoek staat: Groningen ligt te ver van de Randstad om deel uit te maken van het zogeheten Daily Urban System.

Eng provincialisme

In het noorden van Nederland wordt al tientallen jaren gelobbyd voor een snellere treinverbinding met de Randstad. "Laten we nu eens vlot besluiten tot de aanleg daarvan", zei de Groningse burgemeester Koen Schuiling begin dit jaar nog in zijn nieuwjaarsspeech. "Of blijven we hangen in het enge provincialisme dat Den Haag zo dikwijls parten speelt?"

De Friese gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder noemt de aanleg van de Lelylijn vandaag een zaak van nationaal belang: "Nederland is te klein voor een periferie. Als de Lelylijn wordt aangelegd, kun je in Fryslân wonen en in de Randstad werken", zegt ze bij Omrop Fryslân. "Bij de aanleg van de Lelylijn heeft heel Nederland baat, want de Randstad is echt veel te druk en te vol aan het worden."

Toch sneuvelden eerdere plannen voor wat toen nog de Zuiderzeelijn heette, telkens op economische gronden. Wat dat betreft is er in veertien jaar tijd weinig veranderd, schrijven de onderzoekers vandaag. Letterlijk staat er: "In het advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de VROM-raad en de Raad voor het Landelijk Gebied over de Zuiderzeelijn van 2006, wordt gesteld dat de strategische doelstellingen (o.a. economische structuur versterken) voor de Zuiderzeelijn onvoldoende kunnen worden bereikt. De conclusies van de drie raden staan grotendeels nog overeind."