Typhoon en Edgar Davids gaan debat over slavernijverleden aanzwengelen

Rapper Typhoon en ex-voetballer Edgar Davids nemen plaats in een adviescollege dat de discussie in de samenleving over het slavernijverleden moet gaan aanzwengelen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat die discussie "gericht moet zijn op verbinding en een bredere erkenning van dit gedeelde verleden".

Het adviescollege 'dialooggroep slavernijverleden' bestaat in totaal uit zes mensen, onder voorzitterschap van Frits Goedgedrag, lid van de Raad van State en oud-gouverneur van Curaçao. Ze zullen gevraagd en ongevraagd geadviseerd worden door een vaste groep wetenschappers.

Maatschappelijke sectoren

Ze moeten de komende tijd gesprekken organiseren in verschillende maatschappelijke sectoren, zoals de sport, de cultuur en het bedrijfsleven. Ook in de Caribische delen van het koninkrijk zullen er gesprekken worden gehouden over het slavernijverleden.

Voor 1 mei 2021 moet het college advies uitbrengen aan het kabinet.