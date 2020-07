Soepeler regels voor met PFAS vervuilde grond

De regels voor grond die met pfas is vervuild worden soepeler. Daardoor kunnen grondverzet- en baggerbedrijven gemakkelijker hun werk doen, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Zij komt met de maatregel naar aanleiding van nieuw onderzoek van het RIVM en Deltares.

Van Veldhoven verhoogt de pfas-limiet voor landbodem van 0,8 microgram per kilo grond naar 1,4 microgram. Verder trekt ze de regels voor grond gelijk met die voor bagger en ze verhoogt het maximum voor pfas in diepe plassen die niet in verbinding staan met andere wateren.

Pfas is een verzamelnaam voor ruim 6000 chemisch stoffen die gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Om ze niet verder te verspreiden zijn regels ingesteld voor de verplaatsing van vervuilde grond. Vorig jaar viel daardoor veel grondverzet- en baggerwerk stil. Ook de bouw had er veel last van.

Van Veldhoven benadrukt dat PFAS wijdverspreid in de bodem zitten. "Dat kunnen we niet wegtoveren, maar we kunnen wel op een verantwoorde manier voor mens en milieu meer ruimte bieden en tegelijkertijd zorgen dat de bodem niet verder vervuilt. " Later dit jaar komen er nog meer onderzoeken van het RIVM en Deltares. Dan volgen mogelijk nog meer aanpassingen.