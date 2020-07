Dertig invallen in Zeeland in onderzoek naar cocaïnehandel

De politie heeft vanochtend in het kader van een groot onderzoek naar drugshandel op dertig locaties in Zeeland invallen gedaan. Er zijn negen mensen aangehouden.

De invallen werden gedaan bij bedrijven en huizen op Walcheren. De meeste invallen vonden plaats in het havengebied van Vlissingen, meldt Omroep Zeeland.

De politie is niet op zoek naar drugs of geld, maar hoopt vooral meer te weten te komen over het netwerk achter de handel en dat netwerk op te rollen.

De invallen werden gedaan door zwaarbewapende leden van het Team Criminele Inlichtingen. Op dit moment worden de bedrijven en huizen doorzocht door rechercheurs. Bij de actie zijn in totaal zo'n 400 agenten betrokken.