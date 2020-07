'Slavernijverleden zie je nu terug in Black Lives Matter-demonstraties'

"Op 1 juli hebben we het over de afschaffing in 1863. Maar de rol van verzet is belangrijk om iets te agenderen. Ik zie nu dat hier ook bij de Black Lives Matter-protesten naar verwezen wordt", zegt Fatah-Black. "Betogers lopen met protestborden, soms zie ik Haïtiaanse vlaggen. De revolutie van toen probeerde een einde te maken aan slavernij en racisme. Bij deze protesten gaat het nog steeds over de erfenis daarvan."

Om te weten waar je staat moet je weten waar je vandaan komt, zegt Nooitmeer. "Educatie is een van de belangrijkste punten van het het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Onze benadering is positief: we willen kennis aan de man of vrouw brengen. Zolang de kennis ontbreekt over uitvloeisels van racisme, zoals een lage waardering van kinderen met Afrikaanse roots in het onderwijs, en problemen op de arbeids- en woningmarkt, heb je geen basis voor een goed gesprek. Wanneer men meer weet over onze gezamenlijke geschiedenis, begrijpen ze ook eerder waar we het nu over hebben."