Weinig zomerbaantjes voor jongeren dit jaar: geen discotheek, maar een camping

FNV Young & United probeert leden en niet-leden te helpen die met vragen zitten of hulp nodig hebben. Het gaat daarbij juist ook om jongeren die geen netwerk hebben. Van Weegberg: "We willen niet dat de kloof van kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt zich verdiept."

Opvallend is de daling van het aantal jongeren dat gebruik maakt van een uitzendbureau. Dat was in 2016 nog 16 procent en dat is teruggelopen tot 6 procent. Van Weegberg is niet verrast. "Bij Randstad stond de telefoon de afgelopen weken op de voicemail."

Best betaalde baantjes

Uitzendbureau Young Capital heeft in mei en juni 5000 sollicitaties minder gekregen dan een jaar geleden. Per vacature wordt er wel veel vaker gesolliciteerd: het gaat om een toename van 260 procent.

Het percentage jongeren dat in winkels en supermarkten werkt is van 24 naar 39 gestegen. Volgens FNV kiezen vooral degenen die voorheen in horeca of entertainment werkten dit jaar voor de supermarkt, want daar is het de afgelopen tijd juist heel druk geweest. Deze sector heeft wel de slechtst betaalde bijbaantjes. Gemiddeld krijgen de ondervraagden 6,20 euro per uur.

De best betaalde baantjes zijn te vinden in de bouw, de industrie en zorg en welzijn. Daar wordt gemiddeld zo'n 10 euro per uur verdiend.

Zelf aan de bel trekken

De helft van de jongeren werkt op een 0-urencontract. De FNV maakt zich er zorgen over dat de ondervraagden niet altijd goed geïnformeerd bleken over hun rechten en plichten.

Zo'n 60 procent weet niet dat er een maximum zit aan bijverdienen als je een studielening krijgt. Verder zijn jongeren matig geïnformeerd over hun cao, vakantiedagen en vakantiegeld.

Van Weegberg van de FNV: "Jongeren weten vaak niet dat ze recht hebben op vakantiegeld, ook bij een 0-uren contract. Soms zegt een werkgever dat 'het nog wel komt', maar dat vergeten ze daarna. Dan moet je zelf aan de bel trekken, en dat vinden tieners spannend."