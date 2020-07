'Erken dat er sprake is van 'afrofobie' in Nederland'

"Het kabinet heeft 500.000 euro uitgetrokken voor een fonds dat geld verdeelt onder culturele en sociale projecten via het Prins Bernard Cultuurfonds en het Oranjefonds. Maar een plan van aanpak is er nooit gekomen", constateert ze.

Eén van de organisaties die subsidie kreeg is de Stichting Tubane, een organisatie voor de Rwandese gemeenschap in Amsterdam en omgeving. Voorzitter Jean D. Rwasibo is wel blij met de aandacht die er dankzij de VN voor het onderwerp is, ook in Nederland.

Hij vindt dat er een taboe is op het bespreken van racisme tegen zwarte mensen. "Die discriminatie is veel erger dan van bijvoorbeeld mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Wij zijn een vergeten groep", aldus een geëmotioneerde Rwasibo. Met overslaande stem vertelt hij zijn ervaring: "Zwarten worden gezien als apen, niet als mensen."

Niet veilig

Er zijn verschillende bijeenkomsten in Nederland geweest met organisaties van mensen van Afrikaanse komaf. Die werden onder meer door het ministerie van Sociale Zaken georganiseerd, Rwasibo is erbij geweest. De aanleiding voor de Black Lives Matter-demonstraties is de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd. Maar Rwasibo denkt dat ook de bijeenkomsten mensen hebben gemotiveerd om zich uit te spreken tegen racisme.

Het Afro-Surinaamse Comité Boni probeert sinds 2015 afrofobie in Nederland aan te kaarten. Aanleiding was een incident in Almere, waarbij een motoragent een jongen, vastgebonden aan zijn motor liet meerennen naar het politiebureau.

Het comité noemde dat een daad van afrofobie. "Het is verontrustend dat burgers van Afrikaanse afkomst zich niet veilig voelen in Nederland en dat ze er niet op kunnen vertrouwen dat de politie ook hun mensenrechten beschermt." De agent in kwestie is later door de politie disciplinair bestraft.

Comité Boni en Stichting Grani organiseren vandaag een eigen manifestatie en leggen een krans bij het slavernijmonument in Amsterdam. Volgens de beide organisaties beginnen de jongste generaties te voelen en te begrijpen "dat wij met zijn allen op moeten staan, veranderingen moeten afdwingen en eisen moeten stellen."