Blokker-concern lijdt opnieuw fors verlies, maar 'koers richting winst is ingezet'

Het moederconcern achter Blokker en Big Bazar heeft het afgelopen jaar opnieuw verlies geleden, maar wel minder dan een jaar daarvoor. Over 2019 bleef er onderaan de streep een verlies van 144 miljoen euro, in 2017 en 2018 ging het nog om een verlies van 344 miljoen euro.

De winkelketens kregen vorig jaar een nieuwe eigenaar: Mirage Retail onder leiding van Michiel Witteveen, de topman van Blokker. Hij rekende al op een verlies, mede vanwege eenmalige kosten. Volgens hem is de keten op de goede weg om weer winst te gaan maken. Winkels die slecht draaien zijn gesloten en dochterondernemingen Marskramer en Blokker België en Luxemburg zijn verkocht.

Volgens het bedrijf komen er meer klanten naar de winkels en kopen ze gemiddeld ook meer. Daardoor zal het verlies in 2020 kleiner zijn. Volgens Witteveen is het bedrijf de coronacrisis goed doorgekomen en heeft het bedrijf geen gebruik hoeven maken van steunmaatregelen van de overheid.

Leegstand

Toch wil Witteveen hulp van de verhuurders van de winkelpanden. In het FD zegt hij dat winkelstraten leger en leger worden en dat huren moeten meebewegen. "Er ontstaat gewoon leegstand, zeker sinds de uitbraak van corona. Dus we zetten in op veel lagere huren. Denk aan 30 procent."

Zijn bedrijf heeft een bod uitgebracht op HEMA, maar het is onduidelijk in hoeverre de winkelketen kans maakt op een deal. "HEMA koop je niet zoals een auto op Marktplaats", zei HEMA-topman Tjeerd Jegen eerder over dat bod.