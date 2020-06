Miljoeneninvestering overheid om techbedrijf in Nederland te houden

Het ministerie van Economische Zaken investeert 20 miljoen euro in het Eindhovense techbedrijf Smart Photonics, zodat de onderneming niet in buitenlandse handen terechtkomt. Dat schrijft staatssecretaris Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer.

Smart Photonics produceert chips die werken op basis van licht in plaats van stroom, vertelt commercieel directeur Geert Appeldoorn. Dergelijke chips kunnen veel sneller data verwerken en gebruiken minder energie. "Het is bijzonder complex om dit soort chips te maken, vanuit kleinschalige productie gaan we nu met deze investering door naar een pilot voor productie op grotere schaal." Het bedrijf verkoopt dergelijke chips voor gebruik in energiezuinige datacenters, maar bijvoorbeeld ook voor zelfrijdende auto's.

Het Financieele Dagblad schrijft dat de onderneming sinds vorig jaar zomer op zoek was naar een investering; er was geen interesse vanuit Europa, maar wel vanuit Azië. Appeldoorn wil desgevraagd niet zeggen uit welk land de interesse kwam.

Forse buitenlandse investering

Keijzer schrijft in de brief dat ze eind vorig jaar hoorde dat Smart Photonics op zoek was naar investeerders voor verdere groei. Er was vanuit buitenlandse investeerders interesse om een "forse" investering te doen. Om die reden besloot de staatssecretaris om mee te investeren, zodat kon worden gewaarborgd dat het bedrijf en de toeleveranciers die eromheen zitten in Nederland blijven. In de brief wijst ze er ook op dat dit past binnen de oproep van de Europese Commissie om waar mogelijk op te treden tegen ongewenste ontwikkelingen in een bepaalde markt.

Het bedrag van Economische Zaken is onderdeel van een grotere investeringsronde, van in totaal 35-40 miljoen euro. Het geld komt verder onder meer van de investeringstak van KPN. Het ministerie leent het geld aan de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, die namens de Staat meedoet met de investeringsronde.