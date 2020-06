Iraanse journalist Ruhollah Zam ter dood veroordeeld

Iran heeft de Iraanse journalist Ruhollah Zam, die een grote rol speelde bij de protesten in Iran in 2017 en 2018, ter dood veroordeeld. Zam had een website, genaamd Amadnews, die via de Telegram-app kritisch berichtte over de overheid.

Hij verdween in oktober 2019. Daarvoor had hij jaren in Frankrijk gewerkt en gewoond. Het is onduidelijk waar en wanneer Zam is opgepakt. Zijn vrouw vertelde eerder aan BBC dat hij op het moment van de arrestatie op zakenreis was in Irak en opeens telefonisch niet meer bereikbaar was.

Zijn arrestatie werd bekendgemaakt op de staatstelevisie. Vandaag maakte de gerechtelijke woordvoerder, Gholamhossein Esmaili, bekend dat Zam wordt geëxecuteerd.

'Corruptie op aarde'

Volgens Esmaili is Zam veroordeeld voor 'corruptie op aarde', een aanklacht die vaak wordt gebruikt als er volgens de overheid sprake is van spionage of pogingen om de Iraanse regering omver te krijgen. Zam kan in beroep gaan tegen zijn vonnis, meldt persbureau AP.

Zam had met Amadnews ongeveer 1,4 miljoen volgers en deelde video's van protesten en schadelijke informatie over Iraanse autoriteiten. Ook deelde hij instructies voor het maken van molotovcocktails. De website werd eerder al verwijderd, omdat die volgens de Iraanse overheid "een gewapende opstand" in de hand werkte. Later werd de site opnieuw gestart onder een andere naam.

De site speelde een grote rol tijdens de protesten in Iran in 2017 en 2018. Omdat andere sociale media waren geblokkeerd, was Amadnews een van de weinige media waarop informatie over de protesten kon worden gedeeld.

Frankrijk

Zam werd al jarenlang in de gaten gehouden door de Iraanse overheid, meldt de BBC. In 2009 werd hij gearresteerd na de presidentsverkiezingen. Hij verliet Iran kort daarna, en ging in Frankrijk wonen.

Volgens Iran werd Zam gesteund door buitenlandse inlichtingendiensten.