'Golden State Killer' bekent moorden en verkrachtingen

In 1978 pleegde DeAngelo een dubbele moord, wederom nabij Sacramento. Daarna ging de serieverkrachter naar Zuid-Californië, waar hij tussen 1979 en 1986 verder ging. Hij kwam daar in de media bekend te staan als de Original Night Stalker.

Arrestatie

DeAngelo kwam pas vlak voor zijn arrestatie in 2018 in het vizier van de politie. Rechercheurs hadden een verband gelegd tussen de verkrachtingen in Noord-Californië en de verkrachtingen en moorden in het zuiden van de Golden State, zoals Californië ook wel wordt genoemd.

De politie matchte dna dat op het plaats delict was gevonden via een website voor genealogische data met dna dat uit DeAngelo's auto was gehaald.

DeAngelo, toen een gepensioneerde automonteur, werd gearresteerd in een buitenwijk van Sacramento, in hetzelfde gebied dat hij in de jaren 70 terroriseerde.

'Jerry dwong me'

Aanvankelijk weigerde DeAngelo het boetekleed aan te trekken. Mompelend gaf hij zijn alter ego 'Jerry' de schuld. "Ik had de kracht niet om Jerry weg te sturen", zei DeAngelo in de verhoorkamer. "Hij dwong me. Het zat in mijn hoofd. Hij is onderdeel van mij. Ik wilde die dingen niet doen."

Volgens DeAngelo lukte het later om Jerry uit zijn hoofd te krijgen en leidde hij een gelukkig leven. Hij erkent nu achter de misdaden te zitten. "Ik heb al die dingen gedaan. Ik verwoestte al hun levens. Nu moet ik boeten."

Aanklagers denken dat DeAngelo doet alsof hij een gespleten persoonlijkheid heeft. Ook geloven ze niet dat hij zo broos en kwetsbaar is als hij zich in de rechtszaal voordoet. De dag voordat hij werd opgepakt in 2018 scheurde hij nog op zijn motor weg, in een poging de politie te ontvluchten, zo zeiden de aanklagers.

Slachtoffers in de zaal stonden op toen de details over de aanvallen werden voorgelezen in de rechtszaal. Er werd geapplaudisseerd toen een officier van justitie zei dat alle slachtoffers stuk voor stuk hadden verklaard dat de verdachte een kleine penis had. In augustus komen de slachtoffers zelf aan het woord. Daarna volgt het vonnis.