'China voert omstreden Hongkong-wet door'

De Chinese overheid heeft de omstreden veiligheidswet voor Hongkong doorgevoerd. Lokale media melden op basis van bronnen dat het Staand Comité van het Volkscongres de wet, die volgens Peking de 'nationale veiligheid' moet waarborgen, unaniem heeft aangenomen.

De veiligheidswet moet een einde maken aan de langdurige onrust in Hongkong. Sinds maart vorig jaar wordt er massaal gedemonstreerd in de stad tegen de groeiende invloed van China. Met de nieuwe wet wordt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten in Hongkong verboden.

Levenslange straffen

Het wordt mogelijk om mensen die in de stad zijn opgepakt over te leveren aan het Chinese rechtssysteem. Hoe ver dat gaat is nog onduidelijk. Er wordt gevreesd dat er levenslange straffen opgelegd kunnen worden.

Ook kan China met deze wet voor het eerst officieel een kantoor in Hongkong opzetten van de nationale veiligheidsdiensten.

De veiligheidswet gaat naar verwachting morgen op 1 juli in, op de dag dat Hongkong 23 jaar geleden door de Britten werd overgedragen aan China.