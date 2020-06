Internetforum Reddit sluit 2000 discussiegroepen in strijd tegen haatzaaien

De populaire discussiesite Reddit heeft 2000 praatgroepen gesloten nadat de site zijn huisregels over haatzaaiend taalgebruik heeft aangescherpt. De site wil dat iedereen de site kan gebruiken "zonder aangevallen, gepest of bedreigd te worden".

Reddit bestaat sinds 2005 en is uitgegroeid tot een van de meest bezochte sites ter wereld met honderden miljoenen gebruikers. De discussies beperken zich niet tot de actualiteit en politiek. In talloze subreddits - subgroepen die worden beheerd door gebruikers - wordt gediscussieerd over ieder denkbaar onderwerp, van hobby's tot grappige plaatjes.

Vrijheid van meningsuiting

De site heeft vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan, maar raakt daardoor ook geregeld in opspraak. Op Wikipedia staat een flinke lijst van subreddits die verwijderd zijn vanwege discriminatie of oproepen tot geweld.

Meerdere subreddits gingen de afgelopen weken al tijdelijk op zwart in het kader van de protesten tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten. Activisten verweten Reddit te weinig te doen tegen racistische uitlatingen. Moderatoren moeten de gesprekken in de gaten houden, maar traden lang niet altijd op.

Nieuwe huisregels

Begin deze maand maakte de leiding van de site bekend harder op te zullen treden. Medeoprichter Alexis Ohanian vertrok uit het bestuur van de onderneming en zei dat zijn lege plek opgevuld moet worden door een zwarte bestuurder. Hij is inmiddels vervangen door Michael Seibel.

Vandaag zijn de aangescherpte huisregels gepubliceerd. Regel één is Remember the Human ofwel houd rekening met de mens achter de medegebruiker van Reddit.

Evenwicht

Er zijn 2000 subgroepen verwijderd, waaronder The_Donald, een groep aanhangers van de Amerikaanse president Trump. In die groep deelden gebruikers geregeld racistische en vrouwonvriendelijke berichten of teksten die kwetsend zijn voor lhbti'ers. Ook werden complottheorieën gedeeld. Ook verwijderd is ChapoTrapHouse, een forum dat voortkomt uit een linkse politieke podcast.

Volgens Reddit-topman Steve Huffman is het grootste deel van de verwijderde subreddits inactief. Slechts 200 hadden meer dan tien dagelijkse gebruikers. Huffman noemt het lastig om een evenwicht te vinden tussen de vrijheid te zeggen wat je wil en "gewoon menselijk fatsoen".