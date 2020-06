Ex-rebellenleider Brunswijk nieuwe voorzitter Surinaams parlement

Oppositieleider Ronnie Brunswijk is gekozen tot de nieuwe voorzitter van het Surinaamse parlement. Het was een van de eerste besluiten van de vandaag beëdigde Nationale Assemblee.

De in Nederland voor drugshandel veroordeelde Brunswijk is leider van oppositiepartij ABOP, die tweede werd bij de verkiezingen eind mei. Er was geen tegenkandidaat voor de invloedrijke positie van parlementsvoorzitter. Dew Sharman van de grootste partij VHP werd gekozen tot vicevoorzitter.

Behalve politicus is Brunswijk (59) ook zakenman. In de jaren 80 vocht hij als rebellenleider tegen het Nationaal Leger van bevelhebber Desi Bouterse. De afgelopen tien jaar was de NDP van Bouterse aan de macht, maar bij de verkiezingen van vorige maand verloor de NDP de meerderheid.

Nieuwe president?

Het nieuwe parlement gaat zo snel mogelijk een president kiezen, zei Brunswijk volgens nieuwssite Starnieuws. De precieze datum is nog onbekend, maar de beëdiging is op 12 augustus. VHP-leider Chan Santokhi volgt waarschijnlijk Bouterse op als president.

Surinaamse media speculeren dat Brunswijk aast op het vicepresidentschap. Als hij dat in de wacht sleept, zal hij de functie van parlementsvoorzitter neerleggen.