'Dit is erkenning van mijn roeping', zegt eerste vrouwelijke GKv-dominee

Voorzitter van de beroepingscommissie Kees Leppink zegt dat Leene is gekozen vanwege haar kwaliteiten. Ze wordt geroemd om haar presentatietechniek en inhoud. Leene promoveerde in 2013 met een proefschrift over de positie van de vrouw in de kerk. Ze schrijft boeken over kerkelijke vraagstukken en was in 2017 een van de drie genomineerden voor de titel van Theoloog des Vaderlands.

Leene wordt samen met Jasper Bosman de nieuwe predikant bij de GKv-kerk in het Gelderse plaatsje. "Ze zijn volledig gelijkwaardig", zegt bestuurslid Martin Bus.

Vraagtekens

Bij het besluit over Leene kwam wel meer kijken dan bij dat over haar aanstaande mannelijke collega. "Je weet vooraf ook wel dat er gemeenteleden zijn die er wellicht moeite mee hebben", zegt Bosman.

Na de aankondiging van de twee eindkandidaten kregen de leden een week de tijd om bezwaren in te dienen. Op een tussentijdse vergadering konden de kerkgangers vragen stellen, want er waren inderdaad vraagtekens bij het voornemen om een vrouw als dominee aan te stellen. Zo waren sommige gemeenteleden benieuwd hoe de voordracht rijmt met de Bijbel. "Dat hebben we op de vergadering uitgelegd. Daarna mochten gemeenteleden nog een week bezwaren indienen, maar die waren er niet", zegt Leppink.

Het aanstellen van vrouwelijke predikanten is al jaren een onderwerp van discussie binnen de stromingen van het gereformeerde protestantisme. Het orthodoxe standpunt is dat alleen mannen mogen prediken. Maar bij sommige kerkgemeenschappen zijn er al jaren vrouwelijke dominees, bij andere is uit den boze, legt Leene uit.