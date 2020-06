Werkgevers zorg: 'Wij willen niet beslissen wie wel of niet 1000 euro krijgt'

Een coronabonus van 1000 euro netto: minister De Jonge van Volksgezondheid kondigde dat extraatje voor zorgmedewerkers vorige week aan. Maar over de uitbetaling van de bonus is nog veel discussie. De Jonge wil dat werkgevers bepalen wie het geld krijgt, maar die willen daar niet over beslissen. "Dat is aan het ministerie", klinkt het. Ze zijn kritisch op de minister, omdat dit aspect uit hun voorstel niet volledig is overgenomen.

Voorafgaand aan de aankondiging van de zorgbonus is achter de schermen veel overlegd. Een verkenner overlegde namens het ministerie met 17 vertegenwoordigers uit de zorg over de uitvoering ervan. De conclusies: er moest een bonus uitgekeerd worden die "generiek en substantieel" is. De sociale partners kwamen uit op een bedrag van ongeveer 1000 euro. Ook zou er geen selectie plaatsvinden over wie wel en niet een bonus krijgt; dat zou het proces versimpelen.

Er zouden alleen uitzonderingen gemaakt kunnen voor personeel dat meer dan 100.000 euro verdient of werknemers die door de coronacrisis juist duidelijk minder actief waren. Ingewikkelder zou de uitkering van de bonus niet moeten worden, omdat het dan volgens de sector onuitvoerbaar wordt.

Mooi gebaar, maar hoe voer je het uit?

Hans Buijing van Zorgthuisnl, een branchevereniging voor thuiszorgondernemers, was een van de partijen die met de verkenner sprak. Hij noemt de bonus voor mensen in de zorg een mooi gebaar. "Maar we hebben toen meteen de vraag gesteld: hoe voer je dit uit? In ons land is de corona-uitbraak regionaal geweest. Er zijn mensen die er indringend mee te maken hebben gehad, en anderen zijdelings. Maar iedereen in de zorg heeft er op een of andere manier stress door gehad. Daarom is er geen goed criterium voor wie er wel en niet een bonus krijgt."

Dat vindt ook woordvoerder Johan van Ruijven van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Ook hij werd de afgelopen weken benaderd. "De politiek is aan zet. Wij willen geen keuze maken: wie krijgt wel en wie niet. Dat is echt aan Den Haag", reageert hij. De branche-organisaties van GGD's zegt nog vragen te hebben over de uitvoering. "De aarzeling zit bij ons in een eventueel onderscheid tussen functies", zegt een woordvoerder.