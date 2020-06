Gamers halen 9000 euro op voor Airborne Museum in Oosterbeek

Een van de objecten blijft vereeuwigd in het spel: een stuk behang, dat in een woning aan de Pieterbergseweg in Oosterbeek hing. Op dat behang hield sluipschutter Anthony Crane tijdens de Slag om Arnhem bij hoeveel mensen hij had neergeschoten. "Het hele huis is nagemaakt op basis van foto's, inclusief de inscripties op het behang, en zal nu altijd in het spel te zien blijven", vertelt Brentjens enthousiast.

De crowdfundingactie zal de komende dagen nog online blijven. Wat het museum met het opgehaalde bedrag gaat doen, is nog niet duidelijk. "We moeten eerst even in rustiger vaarwater komen. We kunnen de gevolgen van de coronacrisis nog niet overzien. Maar het is een aanzienlijk bedrag en heel fijn dat we hierdoor misschien wel het museum en deze geschiedenis kunnen behouden."