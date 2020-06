Jongens wel schuldig aan fatale flatbrand Arnhem, maar geen straf

Twee jongens zijn door de rechter schuldig bevonden aan de fatale brand in een flat in Arnhem in de nieuwjaarsnacht. Ze krijgen geen straf.

Tegen beide jongens van 13 en 14 was een werkstraf van 60 uur geëist. Volgens de rechtbank hebben zij de brand niet expres gesticht en gaat het om kinderen die de verstrekkende gevolgen van hun handelen niet goed kunnen overzien.

De brand heeft volgens de rechtbank ook voor de jongens veel gevolgen gehad. Dat speelt mee bij de beslissing om hun geen straf op te leggen. Ze hebben wel onoplettend gehandeld en zijn daarom wel schuldig, oordeelt de rechtbank.

De rechter zei ook dat de jongens kinderen zijn die zich als kinderen hebben gedragen: