Drie ongelukken met vrachtwagens op de A1, weg komende uren afgesloten

De vrachtwagen vervoerde levensmiddelen waaronder flesjes bier, die verspreid over de weg lagen. Twee mannen die daar aan het werk waren, sleepten de chauffeur vervolgens uit de cabine. De man had een hoofdwond, maar was wel aanspreekbaar, schrijft RTV Oost.

Het tweede ongeluk gebeurde even later op de A1 ter hoogte van Markelo. Een automobilist botste achter op een vrachtwagen en raakte daarbij zwaargewond. De auto is zwaar beschadigd en moest worden weggesleept.

Door de ongelukken zijn meerdere files ontstaan. Op het hoogtepunt bedroeg de vertraging meer dan twee uur.