Roc's vrezen te moeten stoppen met taalcursussen voor inburgeraars

Roc's vrezen met taalcursussen voor inburgeraars te moeten stoppen. De cursussen lagen stil tijdens de zogenoemde intelligente lockdown en nu zijn de tekorten te groot geworden, zegt voorzitter van de MBO Raad Frank van Hout in het NOS Radio 1 Journaal.

In het begin van de crisis mocht onderwijs op afstand nog niet, legt Van Hout uit. "En toen het les op afstand wel mogelijk werd, was het moeilijk om inburgeraars zover te krijgen dat ze akkoord gingen om lessen op afstand te volgen. De helft is tijdelijk gestopt", zegt hij.

Volgens de voorzitter was er minder vertrouwen in de kwaliteit van het onderwijs en was een deel het er niet mee eens dat de opleiding virtueel evenveel zou kosten als voorheen. En minder leerlingen betekent minder inkomsten, zegt Van Hout.

Dat verlies kon niet worden opgevangen met geld uit andere potjes; geld dat de scholen krijgen voor het reguliere onderwijs moet daarvoor bestemd blijven. Ook kon er geen gebruik worden gemaakt van de NOW-regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid die speciaal voor de coronacrisis in het leven is geroepen.

Ruimte om het tekort aan leerlingen op te vangen is er volgens Van Hout niet: "Wij maken op deze cursussen totaal geen winst. Ze zijn eerder verliesgevend. We rekenen in totaal op een verlies van zo'n 5 miljoen euro." Lesgeven met een kleinere groepen, op anderhalve meter is met hun huidige budget "moeilijk vol te houden", stelt Van Hout.