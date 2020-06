Zwaarbewapend politieteam en helikopter rukken uit naar villa in Naarden

Met politiehonden, een zwaarbewapend arrestatieteam en een helikopter is de politie gisteravond uitgerukt naar een woning in Naarden.

Volgens de politie gingen ze af op een verdachte situatie. Bij de villa waren een of meerdere personen gezien die mogelijk vuurwapengevaarlijk waren. Daarop rukte de politie in groten getale uit.

De politie was rond 19.45 uur bij de woning. De weg waaraan het huis ligt, werd tijdelijk afgesloten. Boven het huis cirkelde een politiehelikopter, meldt NH Nieuws. De politie heeft uiteindelijk niemand aan kunnen houden.

Op het terrein is naast de woning ook het bedrijf What Dreams May Come van miljonair Igor Alberts gevestigd.