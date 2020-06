Journalisten en mediamakers starten meldpunt Racisme en Discriminatie

Een groep van meer dan 300 journalisten, presentatoren en mediamakers heeft in een manifest aangekondigd een meldpunt voor racisme en discriminatie in de media op te richten. De initiatiefnemers willen meldingen van racisme en discriminatie in journalistieke mediabedrijven en mediaproducties gaan registreren en actie ondernemen tegen de bedrijven die zich hieraan, bewust of onbewust, schuldig maken.

Daarnaast wil de groep dat de bedrijven meer onderzoek doen naar racisme en discriminatie op de werkvloer en dit actiever bestrijden. Ook willen ze meer eindredacteuren, presentatoren en hoofdredacteuren van kleur.

Het is nog niet duidelijk vanaf welke datum het meldpunt actief wordt.

Stereotype

In het manifest staat dat de Black Lives Matter-beweging velen wakker heeft geschud over institutioneel racisme en uitsluiting in verschillende delen van de samenleving. "Als ervaren en betrokken mediamakers van kleur en solidaire bondgenoten maken wij in dit statement een aanklacht tegen de uitsluitende mechanismen die ook in Nederlandse media aanwezig zijn."

Ook schrijft de groep dat beelden en berichtgeving vanuit media "vaak stereotyperend zijn naar mensen van kleur en andere gemarginaliseerde groepen". Het Meldpunt Media Racisme & Discriminatie voor journalisten en mediamakers moet volgens de initiatiefnemers een veilige omgeving worden voor slachtoffers en klokkenluiders waar zij ook psychologisch en juridisch worden bijgestaan.

Bij de oprichting van het meldpunt werken de mediamakers samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten en stichting RADAR.