Strijd om gas tussen VS en Rusland treft Nederlandse bedrijven 

Één van de grote Europese investeerders in Nord Stream 2, naast het Russische Gazprom, is Shell. De multinational is betrokken bij de import van Russisch gas en Amerikaans vloeibaar gas (LNG). "Wij speculeren niet over toekomstige maatregelen", laat Shell in een schriftelijke verklaring weten. Wel laat het bedrijf zich in zijn algemeenheid uit over het belang van Nord Stream 2: "Het zal de EU voorzien van betrouwbare toegang tot gas tegen concurrerende prijzen. Grotere import van LNG zal eveneens nodig zijn, dus de Europese consument zal profiteren van een gezonde concurrentie tussen 'pijplijngas' en LNG."