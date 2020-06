Opnieuw staking bij Tata Steel IJmuiden

Bij Tata Steel in IJmuiden heeft opnieuw een deel van het personeel het werk neergelegd. Er is de afgelopen weken vaker gestaakt, zoals in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Het havenpersoneel van Tata dat om 14.00 zou beginnen, is niet aan het werk gegaan. Daardoor wordt een schip dat metaal naar het Verenigd Koninkrijk zou brengen niet beladen.

Er is veel onrust onder het personeel sinds de topman van Tata Steel Nederland, Theo Henrar, plotseling opstapte. Volgens de ondernemingsraad en de vakbond is hij ontslagen. Tata Steel gaat reorganiseren en medewerkers vrezen dat dat nu slechter zal uitpakken voor de Nederlandse tak.

'Machtsstrijd'

"Door het onverklaarbare ontslag van Theo Henrar is het vertrouwen diep beschadigd", zegt Roel Berghuis van vakbond FNV. "Hier is sprake van een machtsstrijd met als inzet Tata Steel Nederland en zijn cash."

De vakbond vreest namelijk dat Tata Steel Europe een 'greep in de kas' doet bij het goedlopende Tata Steel Nederland om het slechter lopende Britse deel te steunen, terwijl 'IJmuiden' juist investeringen nodig zou hebben. Want het moederbedrijf wil bestaande afspraken over de verdeling van geld niet verlengen.

'IJmuiden melkkoe'

De bond wil dan ook garanties dat er geen extra geld van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk gaat. "Het probleem van Tata Steel Europe ligt voornamelijk in het VK", aldus Berghuis. "Dat wordt niet opgelost. Zolang dat niet gebeurt, blijft IJmuiden een potentiële melkkoe. Dat kan en mag niet." Daarom eist de bond ook dat 'IJmuiden' een zelfstandig bedrijfsonderdeel blijft.

De directie van Tata Steel Nederland zei vrijdag dat er constructieve gesprekken geweest zijn met de bonden en dat de leiding met de vakbondseisen aan de slag gaat. Dinsdag is er een nieuw overleg. Eerder beloofde het bedrijf al dat er bij de reorganisatie de komende jaren geen gedwongen ontslagen zullen vallen.