President IJsland herkozen, krijgt 92 procent van de stemmen

De IJslandse president Jóhannesson heeft zich verzekerd van een nieuwe ambtsperiode. De zittende president kreeg bij de verkiezingen van gisteren ruim 92 procent van de stemmen. Zijn opponent, Jónsson, kreeg volgens de IJslandse kiescommissie 7,8 procent van de stemmen.

170.000 van de 252.000 stemgerechtigde IJslanders brachten hun stem uit. De 52-jarige Jóhannesson is populair bij de IJslanders. Hij werd in 2016 voor het eerst verkozen en werd al getipt als de grote favoriet. Volgens de IJslandse publieke zender RÚV is er veel waardering voor de wijze waarop Jóhannesson zijn presidentschap vervult. Hij wordt gezien als een verbinder en iemand die boven de partijen staat.

Zijn opponent Jónsson werkte eerder op de beurs van Wall Street en was hoteluitbater. Hij liet zich in eerdere interviews positief uit over de Amerikaanse president Trump.

Beperkte macht

Een president heeft op IJsland weinig macht, maar moet wel alle wetten tekenen en mag dat ook weigeren. Op het moment dat de wet wordt geweigerd, mogen IJslanders zich via een referendum erover uitspreken. Dat gebeurt zelden.

De voorganger van Jóhanesson, president Grímsson, deed het wel twee keer. Hij hield onder meer een wet tegen waarmee IJsland 1,3 miljard euro aan Nederland en 2,5 miljard euro aan Groot-Brittannië moest terugbetalen vanwege het drama rond de failliete spaarbank Icesave. De IJslandse kiezer verwierp de wet daarna in een referendum.

Jóhannesson kwam in 2017 overigens opvallend in de internationale media: hij stelde een verbod voor op ananas op pizza. Daarmee reageerde hij op vragen van scholieren in de plaats Akureyri. Later gaf hij toe dat hij daarmee "te ver" was gegaan, nadat fans van de pizza Hawaï het voor de pizza hadden opgenomen.