Zeilboot slaat om, drenkelingen zwemmen twee uur naar jachthaven

Een zeilboot is gisteravond omgeslagen op het Eemmeer bij Blaricum. De opvarenden, twee mannen van rond de 30 jaar, hebben 1,5 kilometer moeten zwemmen om zichzelf in veiligheid te brengen. Een zwemtocht waar de drenkelingen bijna twee uur over hebben gedaan.

"Zo'n verhaal hoor je niet vaak", aldus de woordvoerder van de KNRM. Toen de zeilboot, een valk, omsloeg moesten de mannen een keuze maken: naar het eiland De Dode Hond zwemmen of naar het vaste land bij Jachthaven 't Raboes. "Ze hebben voor het laatste gekozen en de havenmeester gealarmeerd", aldus de KNRM.

Gewond aan been

De bemanning van de KNRM-reddingsboot werd vervolgens rond 22.30 uur gewaarschuwd. "Het was al bijna donker." Een van de mannen raakte gewond aan zijn been en heeft in de jachthaven eerste hulp ontvangen in afwachting van de ambulance.

De gewonde man zei tegen de KNRM dat hij de brandwonden opliep toen er na het kapseizen brandstof lekte uit de buitenboordmotor. Hij weigerde verdere behandeling in het ziekenhuis.

De boot is nog niet gevonden.