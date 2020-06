Politie Den Haag blijft voorbereid, ook nu demonstratie niet doorgaat

De politie in Den Haag blijft op alles voorbereid, ook na de oproep van Viruswaanzin-leider Willem Engel om morgen niet naar het Malieveld te gaan. Daar zou morgen opnieuw tegen de coronamaatregelen worden gedemonstreerd, maar de Haagse burgemeester Remkes verbood dat gisteren en de rechtbank bekrachtigde dat vandaag.

De politie gaat er niet van uit dat iedereen zich daar aan houdt. "We laten ons niet verrassen", zegt een woordvoerder.

Handhaven en repressief optreden

"De oproep is: kom niet", zei korpschef Paul van Musscher voordat de rechtbank het verbod uitsprak. "We zullen mensen direct aanspreken: ga weg, de demonstratie is verboden. Als het nodig is, wordt er handhavend, desnoods repressief opgetreden."

De oproep van Viruswaanzin-leider Engel om weg te blijven, verandert vermoedelijk niets aan de voorbereidingen. Vorige week werd de demonstratie ook verboden en kwamen er toch een paar duizend demonstranten naar het Malieveld. Het liep uit de hand toen er plotseling voetbalhooligans verschenen. De politie pakte honderden mensen op.

Politiechef Wilbert Paulissen zei vanmorgen in De Telegraaf dat er morgen ook voetbalhooligans naar het Malieveld willen komen. Daarom is de politieorganisatie opgeschaald en kan de politie in Den Haag een beroep op korpsen buiten de regio doen, als dat nodig zou zijn.

Rechtbank

Voor de veiligheidsregio was niet alleen de vrees voor rellen een reden om de demonstratie te verbieden. In een persbericht schreef plaatsvervangend voorzitter Remkes dat de demonstratie door "de te verwachten opkomst een gevaar voor de volksgezondheid" zou zijn. Ook kon de organisatie geen ordelijk verloop garanderen.

Na de verloren spoedprocedure zei Willem Engel van Viruswaanzin dat Remkes op een confrontatie uit is. "In ieder geval is ons duidelijk gemaakt dat er met harde hand opgetreden zal worden. Wij nemen de verantwoordelijkheid nu om op te roepen om niet naar het Malieveld te komen."