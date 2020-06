Kunstcentrum Witte de With doet per direct afstand van naam

Het Rotterdamse centrum voor hedendaagse kunst Witte de With heeft met onmiddellijke ingang afstand gedaan van zijn naam. In een verklaring zegt het centrum dat dit besluit ruimte geeft voor creativiteit. Een nieuwe naam is nog niet bekend.

De letters zijn van het pand aan de Witte de Withstraat gehaald en ook op het briefpapier en op sociale media is het kunstcentrum nu naamloos. Het kunstcentrum heeft de naam van de 17e eeuwse Rotterdamse vlootvoogd Witte de With dertig jaar gedragen.

De komende tijd wil de kunstinstelling Rotterdammers polsen hoe het centrum moet gaan heten. De nieuwe naam zal op 27 januari volgend jaar in gebruik worden genomen.

In 2017 kondigde het kunstcentrum al aan dat het van naam zou veranderen omdat Witte de With 'een foute zeeheld' was geweest. Twee weken geleden werd die aankondiging herhaald nadat de gevel was beklad door Black Lives Matter-activisten.

In de verklaring gaat het centrum in op de vraag waarom het zo lang duurt om de naam te veranderen. "Het antwoord is, kortweg, dat we ons in de afgelopen paar jaar hebben gericht op institutionele veranderingen die vooraf moesten gaan aan uitsluitend een symbolische verandering."