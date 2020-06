Weekcijfers corona: besmettingsbeeld Nederland tegengesteld aan VS

In totaal zijn er in de RIVM-statistieken inmiddels meer dan 6100 mensen overleden in verband met covid-19. Dat zijn echter alleen de slachtoffers waarbij de ziekte officieel is vastgesteld. In werkelijkheid, weten we uit CBS-cijfers, ligt het aantal doden eerder rond de 8900.

Verpleeghuizen

In die CBS-cijfers is goed te zien hoe zwaar vooral de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn getroffen. Zo'n 60 procent van de totale 'oversterfte' (het aantal doden boven het gebruikelijke gemiddelde in deze tijd van het jaar) was in die instellingen.

Onder ouderen boven de 80 was afgelopen maart en april de sterfte in verpleeghuizen 51 procent hoger dan mocht worden verwacht. Bij hun leeftijdsgenoten buiten het verpleeghuis was dat cijfer veel lager: 20 procent.

In de leeftijdscategorie 65 tot 80 jaar was dat verschil tussen binnen en buiten de muren van het verpleeghuis nog groter. Feitelijk gaat het hierbij om mensen die zorgen ontvingen via de Wet langdurige zorg, maar volgens het CBS woonde ongeveer 95 procent van deze groep in een verpleeghuis toen ze overleden.