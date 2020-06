'Astronomisch' begrotingstekort dit jaar, naar schatting 68 miljard euro

Het kabinet raamt het begrotingstekort voor dit jaar op 68 miljard euro, oftewel 8,7 procent van het bruto binnenlands product.

Vorig jaar op Prinsjesdag was de inschatting nog dat er een overschot zou zijn van 2 miljard euro. Maar de maatregelen die zijn genomen in de coronacrisis leiden tot een fikse bijstelling. Met deze schatting zou de staatsschuld oplopen tot 491 miljard euro, ofwel 63,1 procent van het bbp.

Premier Rutte spreekt van een begrotingstekort van astronomische omvang. "Dat dit kan, komt door buffers die we hebben opgebouwd. Een enorme appel voor de dorst, die we gelukkig niet hadden opgegeten."

Uitgestelde belastingen

In de Voorjaarsnota in april schatte het kabinet het begrotingstekort nog op 92 miljard euro. Dat in de raming het tekort kleiner uitkomt heeft vooral te maken met belastingen die vanwege de coronacrisis uitgesteld mogen worden.

Het idee is dat die inkomsten voor het grootste deel later alsnog binnenkomen bij de schatkist. In de Voorjaarsnota werden die uitgestelde betalingen niet meegeteld bij het boekjaar 2020, maar in de nieuwe raming wel.

Volgens de Europese begrotingsregels mag het tekort normaal niet oplopen boven de 3 procent van het bbp, maar binnen Europa is afgesproken dat vanwege corona die grens nu mag worden overschreden.