21 jaar celstraf voor liquideren Delftenaar Karel Pronk

De 53-jarige Errol J. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 jaar voor het liquideren van de Delftse crimineel Karel Pronk. Het Openbaar Ministerie had 22 jaar gevangenisstraf tegen hem geëist.

Pronk werd in augustus 2018 op klaarlichte dag doodgeschoten voor een koffiehuis in Delft. Verschillende mensen waren er getuige van. Ze zagen ook wie er schoot. Op de kogelhulzen die bij het café zijn gevonden, is dna van J. aangetroffen. Hij werd vorig jaar zomer in Spanje gearresteerd.

De rechter acht bewezen dat J. de schutter was en oordeelt dat het om moord gaat, schrijft Omroep West. De rechtbank oordeelt dat Pronk "volkomen onverwacht op meedogenloze wijze is neergeschoten". Pronk is in zijn rug geschoten en heeft volgens de rechtbank geen enkele kans gehad zich te verweren.

Motief onduidelijk

Het motief voor de moord is onduidelijk. "De geruchten dat er een ruzie aan vooraf zou zijn gegaan zitten wel in het dossier. Maar uiteindelijk zijn er geen getuigen die dat hebben kunnen bevestigen", zegt de officier van justitie. Zelf heeft de verdachte tijdens verhoren van de politie en tijdens de behandeling van zijn zaak in de rechtbank altijd gezwegen.