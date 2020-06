Zeldzaam natuurverschijnsel zeevonk wordt steeds minder zeldzaam

Ook op de Facebookpagina Zeevonk Alert komen veel meldingen binnen. "Die pagina heb ik een paar jaar geleden opgericht voor mensen langs de kust, omdat het verschijnsel zo zeldzaam was", vertelt Sandra Lissenberg, beheerder van de pagina. "Maar nu, de afgelopen dagen, is het dagelijks te zien."

"Het is moeilijk te zeggen waarom er nu ineens meer zeevonk voorkomt", zegt Jef Huisman, hoogleraar aquatische microbiologie aan de UvA. "Zeevonk is een onderdeel van het plankton, daar heb je duizenden soorten van. Het is lastig te voorspellen waarom en wanneer welke soorten verschijnen. Zeevonk is een planktonsoort die soms een aantal weken in grote aantallen in onze kustwateren groeit, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor schuimalg zoals we afgelopen mei zagen."

Niet giftig

"Zeevonk lijkt vooral bij de kust voor te komen en vaak in de zomer. Het is een bijzondere soort die nauw verwant is aan het plantaardig fytoplankton, maar zich eigenlijk als dier gedraagt. Ze voeden zich met andere bacteriën en kleine algen, en ook met dood organisch materiaal", vertelt Huisman.

Zeevonk is ongevaarlijk, al kan het wel huidirritatie veroorzaken als het in grote hoeveelheden voorkomt. "Het is nu relatief rustig en warm weer, dat zorgt dat zo'n populatie flink kan groeien. Maar als de weersomstandigheden omslaan, kan het ook zomaar de rest van het jaar weg zijn."