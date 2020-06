Gemengde reacties in Kamer op steunpakket KLM

De regeringspartijen reageren positief op het steunpakket voor KLM, dat het kabinet vanochtend bekendmaakte. De oppositie is zeer kritisch. Onder diverse voorwaarden schiet het kabinet de luchtvaartmaatschappij met 3,4 miljard euro om de coronacrisis te overleven.

Kamerlid Van der Linde van regeringspartij VVD noemt het grote winst dat de functie van KLM als overstapluchthaven wordt gegarandeerd. "Het gaat om tienduizenden mensen die daar hun brood verdienen", voegt hij eraan toe. De VVD heeft nog wel vragen over de uitwerking van allerlei afspraken.

Coalitiegenoot CDA spreekt van een positief afgewogen pakket, dat KLM in staat stelt om duizenden banen te behouden. Kamerlid Amhaouch benadrukt dat de luchtvaartmaatschappij duurzamer wordt en dat de functie van Schiphol als overstapluchthaven langer gegarandeerd blijft.

Afspraken nachtvluchten onvoldoende

D66-woordvoerder Paternotte vindt het positief dat de lening beperkt is gebleven tot 1 miljard euro en dat er afspraken zijn gemaakt over het verminderen van de kosten en een loonoffer. De afspraken over vermindering van de nachtvluchten vindt hij onvoldoende.

Kamerlid Bruins van coalitiepartner ChristenUnie is er vooral tevreden over dat de steun wordt gegeven onder de voorwaarde dat de KLM de omslag maakt naar "minder overlast, minder vervuiling en minder hoge beloningen aan de top".

Nationalisatie

De SP is zeer ontevreden over de afspraken. Kamerlid Alkaya van de oppositiepartij vindt het "opvallend dat de KLM overeind wordt gehouden met extra staatsleningen, terwijl zorgverleners van het kabinet geen structurele loonsverhoging hoeven te verwachten". Volgens de SP kiest het kabinet voor doorgaan op de huidige weg. De partij vindt meer zeggenschap voor de overheid en uiteindelijk nationalisatie de manier om de banen en de toekomst van de KLM blijvend veilig te stellen.

GroenLinks-Kamerlid Kröger vindt dat het kabinet met het pakket kansen voor een "reset van de luchtvaart" laat liggen. Volgens haar hadden er scherpere klimaateisen moeten worden gesteld en hadden er ook concrete afspraken moeten worden gemaakt over het vervangen van korte afstandsvluchten door de trein.

Ook de PvdA heeft nog veel vragen. "Hoeveel werkgelegenheid wordt met deze afspraken structureel behouden, waarom zijn alleen leningen verstrekt en geen aandelen gekocht, zoals in Duitsland, en wordt er wel genoeg gedaan aan verduurzaming van de luchtvaart?", zegt Kamerlid Nijboer.

De Partij voor de Dieren heeft weinig goede woorden over voor het akkoord. Kamerlid Van Raan vindt dat er miljarden belastinggeld naar "een failliet businessmodel gaan, met een paar doekjes voor het bloeden".