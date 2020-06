Rutte: blijven zoeken naar 'creatieve' corona-oplossingen

Kamerleden hebben allerlei vragen over de logica en willekeur van de nieuwe coronaversoepelingen. PVV-leider Wilders snapt niet waarom vrienden in een kleine Fiat-Panda naar een terras mogen en daar gescheiden moeten worden door kuchschermen. D66 wil weten waarom reizigers in een touringcar naast elkaar mogen zitten, terwijl dat in een theater niet is toegestaan.

Bij GroenLinks blijft onbegrip over de toestemming om zonder de anderhalve meter afstand te houden in een vliegtuig op vakantie te gaan. "Terwijl er geen doorslaggevend bewijs is dat de filters helemaal veilig zijn", merkt GroenLinks-leider Klaver op over de luchtfilters in vliegtuigen. En SP-leider Marijnissen vraagt of het echt lukt om voetbalsupporters stil te laten zijn als er een doelpunt wordt gemaakt.

Zitplaatsen

Tijdens het laatste coronadebat voor de zomervakantie klinkt zeker opluchting over het feit dat Nederland voor een groot deel weer van het slot mag. Het kabinet kondigde gisteren een lange lijst van versoepelingen aan; alle zitplaatsen in het openbaar vervoer mogen bezet worden, publiek mag weer naar een voetbalwedstrijd, samen reizen in de auto mag weer, maar kerkgangers mogen nog niet gezamenlijk zingen.

