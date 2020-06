Hoe het vastlopen van een cruciaal systeem van KPN vorig jaar 112 platlegde

Ook storing bij NL-Alert

In dezelfde periode dat er een storing was bij 112, had KPN ook last van problemen via NL-Alert. Die storing duurde haast 24 uur. Wiens telefoon verbonden was via het 4G-netwerk van de provider kreeg geen noodberichten.

De storing begon uren eerder, om twaalf uur. Het duurde tot het begin van de avond voordat de overheid KPN hierop wees. De provider concludeerde dat er geen relatie was met de 112-storing.

De volgende dag in de ochtend startte KPN een onderzoek en droeg deze al snel over aan de leverancier, die ontdekte aan het einde van de ochtend het probleem: een configuratiefout. Om 11.40 uur was het probleem verholpen.