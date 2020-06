'64 mensen met (gedeeltelijke) dwarslaesie door gebruik van lachgas'

Zeker 64 jongeren zijn de afgelopen twee jaar met een gedeeltelijke dwarslaesie in het ziekenhuis behandeld vanwege het gebruik van lachgas, meldt RTL Nieuws. Dat blijkt uit een steekproef onder ziekenhuizen die de Nederlandse Vereniging voor Neurologen heeft uitgevoerd.

De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 22 jaar. Een aantal patiënten belandt uiteindelijk in een rolstoel.

De afgelopen jaren waren er al meer signalen dat het inhaleren van lachgas problemen kan opleveren, vooral als het in grote hoeveelheden wordt gebruikt. In sommige gevallen inhaleren gebruikers meer dan honderd ballonnen per dag. Ook de grote tanks met lachgas worden steeds populairder.

Steekproef

De onderzoekers schreven 78 ziekenhuizen aan, 42 daarvan deden mee. Op basis daarvan kan worden aangenomen dat het werkelijke aantal slachtoffers groter is.

Het gebruik van lachgas veroorzaakt een tekort aan vitamine B12. Dat kan schade veroorzaken aan het ruggenmerg, en leiden tot een gedeeltelijke dwarslaesie.