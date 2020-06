Deze zomer door de versoepeling tóch naar een festival? 'Vergeet het maar'

Veel festivals deze zomer zijn al maanden geleden afgelast, maar met de bekendmaking van de nieuwe versoepelingen gisteren is er in theorie nog wel wat mogelijk. Kunnen we nog op een (zit)festival rekenen deze zomer?

Gisteren zei premier Mark Rutte in zijn voorlopig laatste coronapersconferentie dat er buiten geen maximumaantallen meer gelden voor evenementen, mits er voldoende zitplaatsen zijn. "Daarmee wordt een groter buitenconcert, festival, of sportwedstrijd ook weer denkbaar", zei hij. Festivalorganisatoren denken hier anders over.

"We schieten hier platgezegd geen hol mee op", zegt Berend Schans, directeur van Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. "Die 1,5 meter afstand nekt ons. Bij festivals en poppodia is de bezettingsgraad van groot belang. Het hele businessmodel is gebaseerd op veel aanwezige mensen." Met alleen maar zitplaatsen en 1,5 meter afstand is het niet haalbaar om festivals of popconcerten goed te organiseren.

Niet rendabel

Concertzalen en festivals halen geld op met de kosten van een kaartje, maar ook de horeca-omzet is belangrijk. Bij minder verkochte kaartjes wordt hier ook flink op ingeleverd. Sommige zalen, zoals de Ziggodome en Afas Live hebben al aangekondigd weer open te gaan met respectievelijk 3000 en 1200 zitplaatsen, ver onder het normale bezettingsniveau bij een concert.

De directeur van Ahoy zei van de week al dat hij weer 2500 mensen kan ontvangen bij concerten. Dat is aanzienlijk minder dan de maximale capaciteit van 15.000 bezoekers. "Dus het is financieel nog niet de oplossing. Het wordt pas rendabel bij de helft, of driekwart van de capaciteit. Maar het is een substantiële stap die de sector weer perspectief biedt."

"Dat is leuk voor de fans en artiesten, maar zo'n zaal schiet daar uiteindelijk niets mee op", zegt Schans. "Nu kóst het om te organiseren. Het levert niets op."

Ook Bente Bollmann, marketingmanager bij Lowlands en Down The Rabbit Hole, ziet het niet gebeuren dat er deze zomers festivals georganiseerd worden. "Die 1,5 meter geldt, en is op een festival niet te controleren. Zeker op een gegeven moment niet als mensen een paar biertjes op hebben." De zitplaatsen zorgen bovendien voor een flinke beperking, zei de organisator van Draaimolen gisteren tegen 3voor12. "Dat is lastig op een dancefestival. Je kunt misschien één podium inrichten voor ambientconcerten, maar verder werkt het natuurlijk niet. Het festival zoals wij dat willen organiseren, is praktisch onmogelijk."