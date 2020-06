Corona-app is bijna af en werkt waarschijnlijk ook in andere landen

De corona-app is bijna af en half juli wordt besloten of en zo ja, hoe de app wordt ingezet. De kans is groot dat die ook in andere Europese landen gaat werken. Dat bevestigt Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij het ministerie van Volksgezondheid.

De app moet gebruikers waarschuwen als ze in de buurt zijn geweest van een andere gebruiker die positief is getest op het coronavirus. Het is vervolgens aan de gebruiker om de adviezen in de app op te volgen. De gebruiker is de enige die weet dat hij of zij in contact geweest is met een coronapatiënt. Van contact wordt gesproken als een persoon een bepaalde tijd op een bepaalde afstand bij iemand in de buurt is geweest die besmet is. Het gaat dan om een periode van ongeveer tien minuten op ongeveer anderhalve meter.

Simulaties in klaslokaal, perron

Uit simulaties in onder meer een klaslokaal, op een perron en op een verkeerskruispunt blijkt volgens Roozendaal dat de app in ongeveer driekwart van de gevallen goed werkt. Als je géén melding zou moeten krijgen, gebeurt dit ook in ongeveer driekwart van de gevallen niet. De testresultaten worden op een later moment openbaar gemaakt.

De Europese Commissie wil dat de corona-apps van verschillende landen ook informatie met elkaar kunnen delen, zodat ook vakantiegangers en andere reizigers gewaarschuwd kunnen worden. Of dit kan, hangt af van de manier waarop gegevens worden opgeslagen.

In onder meer Nederland, Duitsland, Italië en Spanje gebeurt dit decentraal, waardoor niemand behalve de gebruiker precies weet wie er risico op besmetting heeft gelopen. In Frankrijk worden gegevens centraal opgeslagen, waar meer privacyrisico's aan vast zitten. Roozendaal schat de kans op 90 procent dat de Nederlandse app straks ook werkt in landen met een decentraal systeem.

Test in Twente

Vanaf 1 juli doen duizend mensen in de regio Twente mee aan een proef. Daarbij wordt gekeken of de app werkt en hoe mensen reageren als ze een melding krijgen. Onderdeel van de test zijn ook nepbesmettingen.

Een tot nu toe niet betrokken bedrijf gaat testen of er fouten in de app zitten. Ook wordt er een zogeheten bug-bounty overwogen. Dat is een beloning voor hackers als ze een fout vinden.

Een ander belangrijk moment voor de corona-app wordt het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Veel privacyrisico's zijn volgens cyber- en privacydeskundige Brenno de Winter al afgedekt. Hij houdt bij het ontwikkelen van de app risico's op dat vlak in de gaten.