Mijnwerker in Tanzania rijk na vondst van enorme edelstenen

Een mijnwerker in Tanzania is in één klap rijk geworden door de ontdekking van twee tanzaniet-edelstenen, de grootste die ooit zijn gevonden. De Bank of Tanzania betaalde hem 7.74 miljard Tanzaniaanse shilling (zo'n 3 miljoen euro) voor de ruwe stenen, die samen bijna 15 kilo wegen.

"Morgen is er een groot feest", zei Saniniu Laizer tegen de BBC, nadat hij de cheque overhandigd had gekregen. De 52-jarige mijnwerker, die vier vrouwen en meer dan 30 kinderen heeft, wil flink investeren in zijn gemeenschap. "Ik wil een winkelcentrum en een school bouwen vlakbij mijn huis. Er zijn hier veel arme mensen die het zich niet kunnen veroorloven hun kinderen naar school te brengen."