ACM onderzoekt neplikes: 'Het is consumentenmisleiding'

Autoriteit Consument & Markt doet onderzoek naar bedrijven die handelen in neplikes, nepreviews en nepvolgers. Het kopen van neplikes om eigen producten aan te prijzen en het plaatsen van negatieve nepreviews bij concurrenten, leidt volgens de toezichthouder tot consumentenmisleiding en oneerlijke concurrentie, en dat is in strijd met Europese wetgeving.

Uit een internationaal onderzoek is gebleken dat de schade door neppe marketing voor online adverteerders wereldwijd wordt geschat op zeker 1,2 miljard euro. Saskia Bierling van ACM: "Een influencer bepaalt de tarieven van een advertentie vaak op het bereik. Als die bijvoorbeeld 200.000 volgers heeft, maar het zijn maar 50.000 echte mensen, dan betaalt de adverteerder extra voor niks."

Zo werkt het

NOS op 3 maakte al eerder een productie over hoe dergelijke neppraktijken op Instagram werken. Als bedrijf of influencer - door de ACM als 'handelaar' gezien - is het mogelijk een bedrijf in te huren die voor jou likes op een bericht, nieuwe volgers of reacties inkoopt.

Na het delen van gegevens en het betalen van een bedrag, zijn binnen 24 uur de resultaten zichtbaar op de social media-pagina. Het Alpaca-Instagramaccount dat de NOS-journalisten hadden opgezet als test, kreeg voor 26,90 euro 2000 volgers.

"Wij hebben het hier met ACM over gehad", zegt een woordvoerder van Likes-kopen, een bedrijf dat voornamelijk likes verkoopt aan particulieren. "We doen het zodat mensen hun zelfvertrouwen een beetje kunnen boosten. Daarbij hebben sommige kleine bedrijfjes geen kapitaal om marketingcampagnes te starten, dus dan kan zoiets helpen. Maar misleiden is natuurlijk niet goed, dus wij bedienen vooral particulieren." Op aanraden van de ACM heeft Likes-kopen inmiddels hun aanbod deels aangepast.