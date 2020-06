Bayer schikt leeuwendeel Roundup-zaken VS voor bijna 10 miljard euro

De Duitse chemiereus Bayer heeft in de VS een miljardenschikking getroffen in tienduizenden rechtszaken tegen het bedrijf over onkruidverdelger Roundup.

Het werkzame middel in Roundup - glyfosaat - zou kankerverwekkend zijn en Bayer betaalt nu tussen de 9,1 en 9,8 miljard euro om naar verluidt driekwart van de 125.000 ingediende schadeclaims te schikken en eventuele toekomstige gevallen op te lossen.

Volgens het bedrijf is de schikking op dit moment "het meeste efficiënte en financieel verstandigste" besluit. Verder benadrukt Bayer in een persbericht dat de schikking "geen erkenning van aansprakelijkheid of wangedrag" is.

Hoofdpijndossier

Bayer erfde Roundup in 2018 bij de overname van het Amerikaanse chemiebedrijf Monsanto, in de grootste overname ooit voor een Duitse bedrijf. De Duitsers betaalden 56 miljard euro voor Monsanto, maar er liepen toen al wel zaken van mensen die zeiden kanker te hebben gekregen na het gebruik van Roundup.

In 2018 oordeelde een jury in San Francisco dat een terminaal zieke conciërge recht had op een schadevergoeding, omdat hij ziek was geworden door Roundup. Na die zaak klaagden in ruim anderhalf jaar nog eens vele tienduizenden Amerikanen het bedrijf aan, die zeiden ook ziek te zijn geworden door Roundup.

Sindsdien is Roundup een hoofdpijndossier voor het Duitse Bayer en met de recente schikking is de zaak ook nog niet ten einde. Er liggen volgens The New York Times nog zeker 25.000 zaken op tafel met claims van mensen die de schikking hebben afgewezen.

Onafhankelijk onderzoek

Er is wereldwijd veel te doen over glyfosaat. De stof zit in de meest gebruikte onkruidverdelgers en er is veel onenigheid over de giftigheid ervan voor mensen. Bayer heeft altijd volgehouden dat Roundup veilig is en wijst daarbij op studies die dat zouden aantonen.

Met een deel van het geld dat Bayer heeft gereserveerd voor de schikking wordt ook een onafhankelijk onderzoek gestart dat definitief antwoord moet geven op de vraag of glyfosaat kankerverwekkend is en, als dat het geval is, in welke hoeveelheden het middel gevaarlijk is.