'Britten denken na over coronaluchtbrug, Nederland ontbreekt nog op lijst'

Het Verenigd Koninkrijk wil met verschillende Europese landen een luchtbrug-samenwerking aangaan. Dat melden de kranten The Guardian en Financial Times.

Onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië en Griekenland zouden op het punt staan een deal te sluiten met de Britse regering, zodat voor het reizen van en naar deze landen de strenge quarantainemaatregelen niet meer gelden. Nederland komt in de Britse luchtbrugplannen vooralsnog niet voor.

Quarantaineregels

Het Verenigd Koninkrijk voerde op 8 juni een verplichte quarantaine van veertien dagen in voor iedereen die vanuit het buitenland het Britse eiland binnenkomt. Alleen Ierland vormt een uitzondering. Het overtreden van deze regels levert een forse boete op van duizend pond, ruim 1100 euro. Daarnaast moeten buitenlandse reizigers zelf de accommodatie regelen waarin ze twee weken moeten verblijven.

De maatregel kreeg direct forse kritiek van de luchtvaart- en toerismesector in Groot-Brittannië, die door de quarantaineplicht nog altijd amper uitzicht hebben op snel economisch herstel.

De sectoren juichen zo'n luchtbrug daarom toe. Als de luchtbrug er met de genoemde landen komt, hoeven Britse toeristen die bijvoorbeeld Spanje of Frankrijk bezoeken niet langer na terugkeer twee weken in quarantaine.

Strenge Nederlandse houding

De vraag is waarom Nederland geen onderdeel uitmaakt van de nu genoemde uitzonderingen. Het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners ligt in Spanje (527) bijna twee keer zo hoog als in Nederland (288), volgens de meest recente cijfers van het ECDC, het Europese centrum voor ziektepreventie en -controle.

Wellicht dat de strenge Nederlandse houding ten opzichte van Britse reizigers een rol speelt. Premier Rutte liet op 3 juni weten dat inwoners van het Verenigd Koninkrijk in Nederland ook 14 dagen in quarantaine moeten.

"De mededeling is dat we ze hier niet willen hebben. Punt", zei Rutte over Britten en ook Zweden tijdens de vorige coronapersconferentie. Voor het Verenigd Koninkrijk geldt ook nog altijd een oranje reisadvies: het wordt afgeraden ernaartoe te reizen, tenzij het niet anders kan.

Lobby voor coronaluchtbrug

Daarnaast is er vanuit andere Europese landen fors gelobbyd met Londen om zo'n luchtbrug voor elkaar te krijgen. De Franse president Macron was afgelopen donderdag nog op bezoek bij premier Johnson, waarin hij het onderwerp op tafel legde.

Komende maandag zal de Britse regering de huidige quarantainemaatregel voor buitenlandse reizigers voor het eerst evalueren. Tot die tijd wil het land niet op de zaken vooruitlopen, zei een woordvoerder van het Britse ministerie van Tranport.

"Een internationale reiscorridor is één van de mogelijkheden, maar is op dit moment nog geen beleid. Er zijn gesprekken gaande met heel veel landen in Europa en de rest van de wereld. Meer kunnen we er op dit moment niet over zeggen", aldus een woordvoerder tegenover de NOS.

De Europese Commissie waarschuwde eerder al dat het discriminerend is om met sommige EU-landen wel een luchtbrug aan te gaan en met andere landen niet. Landen met grofweg een vergelijkbare coronasituatie zouden gelijk moeten worden behandeld, aldus de Commissie.