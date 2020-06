Rutte: emotie vasthouden om racisme te bestrijden

Premier Rutte vindt dat hij vanmiddag een "bijzonder en inspirerend" gesprek heeft gehad over racisme in Nederland. Hij had naar aanleiding van de recente Black Lives Matter-demonstraties op het Catshuis mensen uitgenodigd die zich de afgelopen tijd hebben uitgesproken tegen racisme. Volgens Rutte is heel Nederland geraakt door de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en worden in Nederland racisme en discriminatie heel breed afgewezen. Hij wil de gesprekken voortzetten om als samenleving "dit gif te bestrijden" en "de emotie vast te houden die we nu allemaal voelen."

De premier had vandaag individuele gasten uitgenodigd. Later wil hij ook praten met organisaties als Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet. Vanuit die kringen kwam kritiek, dat die bewegingen niet meteen vandaag al mochten komen.

Leiderschap van de premier

Ook Gideon Everduim, rapper, Denk-politicus en een van de gasten van Rutte, zei dat die organisaties een uitnodiging voor vandaag hadden moeten krijgen. Hij zei verder dat hij Rutte om leiderschap heeft gevraagd. Volgens hem ging het gesprek alle kanten op en kwam het "zeker binnen", maar gaat het nu over de lange termijn. Volgens Everduim zit "instututioneel racisme in het systeem" en hij verwees daarbij onder meer naar het onderwijs en de gezondheidszorg.

Premier Rutte zei dat hij vandaag heftige verhalen heeft gehoord over de persoonlijke ervaringen met racisme van zijn gespreksgenoten. Hij voegde eraan toe dat er al allerlei wetten en actieprogramma's zijn, maar dat die kennelijk niet voldoen. "We stikken in het beleid, wetgeving en rapporten. Als iemand iets bedenkt om een nieuwe wet te bedenken, ben ik de eerste om het te doen, maar ik denk dat er meer nodig is."

Een mooi land, maar racisme komt voor

Rutte vindt dat we nu niet naar 'back to normal' moeten gaan, maar een grote stap moeten zetten om een mooier land te maken. Op de vraag of hij Nederland een racistisch land vindt, antwoordde de premier dat Nederland een mooi land is, maar dat er racisme voorkomt.

Voor de ontmoeting op het Catshuis was zo'n anderhalf uur uitgetrokken, maar uiteindelijk duurde het gesprek ongeveer drie uur.