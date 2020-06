Versoepelingen in trein, tram en bus: alle zitplaatsen weer beschikbaar

Alle zitplaatsen in het openbaar vervoer mogen vanaf 1 juli weer worden gebruikt. Dat maakt premier Rutte straks bekend na het coronacrisisberaad. Op dit moment mag 40 procent van de capaciteit in trein, bus, tram en metro worden gebruikt.

Het devies wordt 'vermijd drukte en reis zoveel mogelijk buiten de spits' in plaats van 'alleen noodzakelijke reizen' wat het nu is. Mondkapjes blijven verplicht in het ov. Verder mogen passagiers niet staan in het ov, de officiële staplaatsen in bijvoorbeeld trams zijn daarvan uitgezonderd.

Volgens het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, neemt het besmettingsrisico met deze versoepelingen maar beperkt toe. De versoepeling betekent dat ook studenten en scholieren weer in de spits mogen reizen, maar er komen wel afspraken over lestijden. Vanavond is er overleg tussen het kabinet en ov-bedrijven over de maatregelen.

Auto

Niet alleen in het ov wordt meer toegestaan, ook voor automobilisten wordt het leven makkelijker. Mensen van verschillende huishoudens mogen weer bij elkaar in de auto. In dat geval wordt wel het gebruik van mondkapjes geadviseerd.

Nu wordt nog afgeraden om met twee mensen uit verschillende huishoudens in een auto te gaan zitten en kan je een boete krijgen als je met drie mensen in een auto zit.

Voor touringcars en taxi's zitten ook versoepelingen in de pijplijn.

Om 19.00 uur is een persconferentie waarin de maatregelen worden toegelicht. Die is te volgen op alle platforms van de NOS