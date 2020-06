Bloedhete studentenflats in Leiden: 'Het kan wel 40 graden worden'

In de kamers van studentenflatcomplex De Zwarte Dozen in Leiden wordt het in de zomer zo heet dat studenten voor verkoeling naar de gang of naar buiten vluchten. Studentenhuisvester Duwo weet van het probleem, maar tot nu toe is er weinig veranderd.

"Het is nu half drie en het is nu al 30 graden hier, maar van vijf tot zeven uur 's avonds kan het wel oplopen tot 40. Vorig jaar is zelfs 47 graden gemeten in de zon", vertelt een van de bewoonsters tegen Omroep West. "Ik slaap er slecht van en studeren is ook niet makkelijk meer."

Het complex bestaat uit 504 woonunits. Het gaat om prefab-woningen die als blokken op elkaar zijn gestapeld. In de zomer houden ze veel warmte vast, maar in de zomer dus ook. "Je bouwt een flat die niet kan afkoelen, die maak je zwart en zet je in de volle zon. Ja, rara wat er dan gaat gebeuren", zegt een studente tegen de regionale omroep.

Tekst gaat verder onder de video.