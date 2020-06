Onderzoek flatbrand Arnhem: gebouw was veilig, toch extra maatregelen

De bewoners van de flat aan het Gelderseplein in Arnhem-Zuid waren niet in gevaar toen in de Nieuwjaarsnacht brand uitbrak in het trapportaal. Dat staat in een onderzoek dat woningbouwcorporatie Vivare heeft laten uitvoeren.

Toch neemt de corporatie extra maatregelen om de brandveiligheid te verbeteren. Alle flatwoningen krijgen een rookmelder, de flats krijgen een aluminium pui en de bewoners worden voorgelicht over vluchtroutes en brandveiligheid.

De centrale vraag was wat de betekenis van de brand was voor de brandveiligheid van de flat. Die blijkt in orde te zijn geweest. Een gezin dat op bezoek was geweest in de flat werd door het vuur overvallen. De vader en een kind kwamen om, de moeder en een ander kind raakten zwaargewond.

Nieuwjaarsnacht

De brand in de flat brak tijdens Nieuwjaarsnacht uit en werd veroorzaakt doordat een bankstel in het liftportaal van de flat in brand vloog door het afsteken van vuurwerk. Daarvoor staan twee jongens van 13 en 14 terecht. Tegen hen is vorige week een werkstraf van 60 uur geëist.

De brand in het bankstel sloeg over naar een tweede bankstel. Daardoor ontstond een enorme ontwikkeling van hitte en giftige rookgassen. Volgens de onderzoekers, hoogleraar Ira Helsloot en Carel Kijne van het onderzoeksbureau Crisislab, zijn de slachtoffers bij dit incident overrompeld door de brand bij het verlaten van het pand.

Waarschijnlijk geen stroomstoring

Uit het rapport: "De slachtoffers gebruikten de lift om naar de uitgang op de begane grond te gaan. Wat zich exact heeft voorgedaan, weten wij niet. In de media wordt gesuggereerd dat de lift zou zijn uitgevallen door een stroomstoring, wat in onze optiek opmerkelijk zou zijn omdat een lift normaal gesproken een separate voeding heeft."

"Een ander scenario is dat de lift is blijven functioneren, maar dat de slachtoffers bij het arriveren op de begane grond zijn overvallen door het vuur. In dat geval zijn de slachtoffers erin geslaagd de liftdeur weer te sluiten. Daarna is de lift naar de 3e etage gegaan, ofwel door een handeling van een van de personen in de lift, ofwel doordat een andere bewoner op een bovengelegen etage op de liftknop heeft gedrukt."

Brandend bankstel

De onderzoekers benadrukken dat het officiële OM-rapport nog niet is vrijgegeven en dat ze voor hun onderzoek alleen konden afgaan op eigen waarnemingen achteraf in de flat en algemene informatie die in de media is verschenen.

Ze voegen eraan toe dat uit onderzoek van de brandweer is gebleken dat de hoeveelheid rook die vrijkomt uit een brandend bankstel aanzienlijk is. "Bij blootstelling aan een dergelijke rookverspreiding is de verwachting dat aanwezige personen al snel hun bewustzijn verliezen."