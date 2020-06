Kamer wil voor maart opzet parlementaire enquête Groningen

De Tweede Kamer wil nog voor de verkiezingen een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen op poten zetten. Er moet alvast een onderzoeksopdracht worden geformuleerd, zodat de nieuwe Kamerleden na maart 2021 meteen een onderzoekscommissie kunnen instellen, die dan snel aan de slag kan.

De Kamer had al besloten dat er een parlementaire enquête moet komen naar wat er mis is gegaan in het aardbevingsgebied. Zo'n enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat het parlement daarvoor heeft. Getuigen zijn verplicht om voor de commissie te verschijnen en worden onder ede gehoord. Het totale onderzoek kan jaren in beslag nemen.

GroenLinks

Naast een groot deel van de oppositie vinden ook de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat, omwille van de snelheid, alvast begonnen moet worden met de voorbereidingen. Dan kan er na de verkiezingen in maart meteen vaart kan worden gemaakt. Ze zijn het met initiatiefnemer Van der Lee van GroenLinks eens dat het anders te lang gaat duren.

De Kamer vindt het goed voor het herstel van het vertrouwen van de Groningers in de politiek als er publiekelijk verantwoording wordt afgelegd over de keuzes die zijn gemaakt bij de gaswinning.

Parlementaire enquêtes komen relatief weinig voor. De laatste enquête was tussen 2013 en 2016: de Kamer onderzocht toen het Fyra-debacle, de treinverbinding tussen Nederland en België.