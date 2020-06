Alle arrestanten van rellen in Helmond nog vast

Om de orde te herstellen, kondigde burgemeester Blanksma een noodbevel af tot vanochtend 06.00 uur.

Het onderzoek naar de ongeregeldheden loopt nog. Het is onduidelijk of de onrust inderdaad te maken had met een illegale bokswedstrijd in Helmond, zoals wordt beweerd op social media. Zo'n wedstrijd vond al eerder plaats in een park in de stad.