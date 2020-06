Rijkswaterstaat adviseert paraplu voor automobilisten vanwege hitte

Met name in de zuidelijke helft van het land wordt het vandaag erg heet. Op sommige plekken worden temperaturen tot 31 graden verwacht. Onder meer het verkeer kan daar veel last van hebben. Ook hondeneigenaren zijn gewaarschuwd voor de warmte. Ze laten hun dieren soms even achter in de auto, maar dat is nu gevaarlijk.

Sinds 10.00 uur vanmorgen geldt in een groot deel van het land het hitteprotocol, wat onder meer betekent dat auto's die met pech langs de weg staan, direct hulp krijgen.

Het protocol is ingesteld door Rijkswaterstaat. Gestrande automobilisten worden door een berger naar bijvoorbeeld een tankstation gebracht, om te voorkomen dat ze lange tijd op het hete asfalt moeten wachten op hulp.

Paraplu mee in de auto

Aan weggebruikers wordt geadviseerd voldoende water mee te nemen. Ook is het verstandig een paraplu in de auto te leggen voor wat schaduw voor het geval van pech langs de weg. De wegdektemperatuur kan oplopen tot boven de 50 graden.

Er moet de komende tijd ook rekening worden gehouden met overlast door bermbranden als gevolg van droogte. Rijkswaterstaat roept rokers op om sigarettenpeuken niet weg te gooien in de natuur.

Het protocol geldt voor de provincies Noord-Holland, Overijssel, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Het KNMI heeft voor die provincies, behalve Noord-Holland, code geel afgekondigd.

45 graden in de auto

De Rotterdamse dierenpolitie grijpt de hitte aan voor een nieuwe campagne om eigenaren van honden te waarschuwen voor de warmte. "Het gebeurt te vaak dat mensen hun hond doodleuk in de hitte in de auto laten zitten'', zegt Hans Manse van de dierenpolitie tegen het AD.

"Een temperatuur van 27 graden loopt in tien minuten tijd op naar 37 graden (in een geparkeerde auto, red.) en in een half uur naar 45 graden." Het advies is om honden op warme dagen thuis te laten. "We zien mensen lekker in het zonnetje op de fiets de natuur in gaan met naast hen de hond aan de lijn, op het hete asfalt. Er wordt niet over nagedacht. Het dier kan zijn voetzolen ernstig verbranden."

Ook geeft Manse nog een belangrijke tip: een hond koelen door een bak koud water over hem heen te gooien? "Niet doen. Het dier kan een hartaanval krijgen.''

Hitteplan

Vanwege de hitte geldt in de zuidelijke provincies ook het hitteplan van het RIVM. Het is een waarschuwing voor hitte en de risico's die de warmte met zich mee kan brengen.

Er wordt geadviseerd vooral goed te letten op kwetsbare mensen zoals ouderen, baby's, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Het RIVM adviseert iedereen dunne kleren te dragen en zonnebrandcrème op te doen. De hitte lijkt nog even aan te houden: het is vermoedelijk de hele week warm weer.